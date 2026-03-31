Что категорически запрещено продавать на рынках в Украине: список продуктов

В Украине на рынках категорически запрещено продавать продукты без лабораторного контроля, просроченные товары, домашние полуфабрикаты и консервы, а также испорченные или неправильно сохраненные продукты. Правила введены для защиты потребителей, поэтому покупателям стоит быть внимательными и не покупать продукцию сомнительного качества.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Все агропродовольственные рынки должны придерживаться гигиенических требований, утвержденных приказом Минагрополитики.

На рынках часто продаются продукты без промышленной упаковки, поэтому риск заражения бактериями или отравления значительно выше. Именно поэтому каждый товар должен проходить контроль качества, а условия хранения – соответствовать нормам.

Что категорически запрещено продавать на рынках

продукты без лабораторного контроля;

Любые пищевые продукты не могут продаваться без подтверждения их безопасности. Речь идет о результатах исследований аккредитованной лаборатории, которая обычно работает прямо на территории рынка.

просроченные товары;

Категорически запрещено реализовывать продукты, у которых истек срок годности или дата "употребить до". Это касается абсолютно всех категорий — от молочки до мяса.

скоропортящиеся продукты без холодильников;

Мясо, рыба, молочные изделия и другие скоропортящиеся продукты должны храниться при соответствующей температуре. Если продавец не имеет холодильного оборудования — торговля такими товарами запрещена.

домашние полуфабрикаты и кулинария;

На рынках нельзя продавать – фарш, котлеты, домашние колбасы, кровянку, зельц и холодец. В частности под запретом и другие мясные или рыбные полуфабрикаты домашнего производства. Причина – отсутствие контроля условий приготовления и риск бактериального заражения.

домашние консервы;

Под запретом также мясные, рыбные и молочные консервы, овощные, фруктовые закрутки и грибные консервации домашнего производства. Такие продукты могут быть опасными из-за риска ботулизма и других отравлений.

загрязненные зерновые и крупы;

Не допускается продажа зерна и круп, если они содержат семена сорняков или примеси лекарственных растений, которые могут быть токсичными. Также запрещено продавать любые подгнившие, испорченные или поврежденные продукты растительного происхождения – овощи, фрукты, ягоды, зелень.

Даже при наличии правил, ответственность частично лежит и на потребителях. Перед покупкой стоит:

проверять внешний вид продукта;

обращать внимание на условия хранения;

интересоваться наличием ветеринарных или лабораторных справок;

избегать покупки сомнительных домашних изделий.

Особенно внимательными следует быть при покупке мяса, рыбы и молочных продуктов – именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. Соблюдение этих правил позволяет избежать серьезных рисков для здоровья — от легких отравлений до опасных инфекций.

