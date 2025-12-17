В Украину массово ввозят подержанные авто из США: какая цена самой популярной модели

В ноябре в Украине было зарегистрировано 5,5 тыс. подержанных легковых авто из США. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средний возраст таких машин составил 5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто приобретено 907 штук. Цена такого в Украине составляет от $16,3 до $55,5 тыс.

Об этом сообщает Укравтопром. По типу двигателя среди импортных "американцев" лидируют электромобили, чья доля на рынке в ноябре составила 53%.

Зато на бензиновые авто пришлось 34%, на гибридные – 8%, а на дизельные авто – 3%. Наименьшая доля принадлежит авто с ГБО – всего 2%.

Топ-5 самых популярных моделей

Tesla Model Y – 907 штук.

– 907 штук. Tesla Model 3 – 837 штук.

– 837 штук. Ford Escape – 355 штук.

– 355 штук. Tesla Model S – 258 штук.

– 258 штук. Nissan Rogue – 258 штук.

Сколько стоят самые популярные подержанные электромобили

В Украине стоимость самого популярного авто из США – Tesla Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и тому подобное. Так, согласно данным одной из крупнейших досок онлайн-объявлений выпущены в 2020 году (год начала выпуска модели):

авто с пробегом 91 тыс. км можно купить за 16,3 тысячи долларов;

машину с 53 тыс. км пробега продают за 31,3 тысячи долларов;

самым дорогим предложением на рынке является авто с 38 тыс. км пробега за 55,5 тыс. долларов.

Почему электромобили лидируют на рынке

В ноябре бензиновые авто впервые уступили первенство электромобилям на рынке импортируемых авто. Эксперты объясняют это с отменой налоговых льгот – с 1 января операции по ввозу и по поставке электрокаров снова будут облагаться НДС.

Впрочем таможенная ставка и налоговый сбор останутся на уровне 0%, поскольку они являются постоянно действующими нормами и закреплены законом, то есть не имеют срока действия. Также остается в силе прописанная в Налоговом кодексе Украины акцизная норма — 1 евро за каждый кВт*ч емкости батареи.

