В Украину массово везут арбузы из-за границы: можно ли их есть и как выбрать безопасный

Арбуз заслуженно занимает одно из первых мест среди самых популярных летних продуктов украинцев, но из-за холодной весны созревание отечественных ягод в 2025 году задерживается. Между тем в Украину с начала года завезли более 7,2 тыс. тонн арбузов – чтобы выбрать безопасный, следует придерживаться нескольких правил.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Отмечается, что по состоянию на июль на рынке до сих пор преобладают импортируемые арбузы.

"В Украине сезон арбузов еще не начался. Из-за войны и уменьшения площадей плодородных земель объемы собственного производства существенно сократились. В этом году ситуацию осложнила также поздняя весна – погодные условия задержали созревание урожая. Поэтому сейчас на прилавках магазинов преобладают импортируемые арбузы", – объяснил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров.

Всего в 2025 году в Украину ввезли 7,26 тыс. тонн арбузов. Среди стран, из которых импортируется сочный продукт, лидируют:

Турция – 4 024,63 тонны;

– 4 024,63 тонны; Греция – 2 243,00 тонны;

– 2 243,00 тонны; Азербайджан – 735,05 тонны;

– 735,05 тонны; в меньших количествах арбузы везут из Перу, Бразилии, Коста-Рики, Испании, Франции, Нидерландов, Молдовы и других стран.

Меры контроля безопасности импортных арбузов в Украине

Украинское законодательство предусматривает различные проверки для обеспечения качества импортных продуктов. А именно:

документальную проверку : наличие сертификатов и другой сопроводительной документации с указанной информацией о происхождении продукции;

: наличие сертификатов и другой сопроводительной документации с указанной информацией о происхождении продукции; физический контроль : осмотр продукции, маркировки, упаковки, условий транспортировки, отсутствия повреждений или признаков порчи;

: осмотр продукции, маркировки, упаковки, условий транспортировки, отсутствия повреждений или признаков порчи; лабораторные исследования: анализ на содержание нитратов, уровень тяжелых металлов (свинца и кадмия) и других потенциально опасных веществ в соответствии с внешним видом арбуза.

Как купить качественный арбуз?

Специалисты Госпродпотребслужбы объяснили, как выбрать безопасный арбуз. В частности, они советуют украинцам:

выбирать арбузы с целой, неповрежденной кожурой , поскольку наличие трещин или проколов свидетельствует о возможном бактериальном заражении;

, поскольку наличие трещин или проколов свидетельствует о возможном бактериальном заражении; не покупать надрезанные или надколотые плоды , особенно с рук или на стихийных рынках, где продают продукцию, которая не проходит никакого контроля;

, особенно с рук или на стихийных рынках, где продают продукцию, которая не проходит никакого контроля; выбирать для покупки официальные торговые точки: супермаркеты, официальные агропродовольственные рынки, магазины и тому подобное.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сезон украинских арбузов 2025 года уже начался – первые партии из южных регионов и с Закарпатья поступают на рынок по цене 20-28 грн/кг, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Впрочем, уже в ближайшие недели фермеры ожидают существенного удешевления благодаря росту объемов сбора и массовому поступлению продукции в середине июля.

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