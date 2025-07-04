Первые украинские арбузы уже на рынке: сколько стоят и когда ждать удешевления

Сезон украинских арбузов 2025 года уже начался – первые партии из южных регионов и Закарпатья поступают на рынок по цене 20-28 грн/кг, что на 10% дороже, чем в прошлом году. Впрочем, уже в ближайшие недели фермеры ожидают существенного удешевления благодаря росту объемов сбора и массовому поступлению продукции в середине июля.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Сезон бахчевых стартовал почти одновременно с прошлогодним, а первые партии местных арбузов уже поступают от фермеров из южных областей и Закарпатья.

Сейчас предложение арбузов ограничено, ведь основную продукцию поставляют только отдельные хозяйства. Массовый сбор еще не начался, поэтому отпускные цены остаются на достаточно высоком уровне. Текущая цена на первые партии варьируется от 20 до 28 грн за килограмм, это примерно на 10% дороже, чем в этот же период прошлого года.

Фермеры объясняют это ограниченными объемами продукции, которые еще не позволяют создать конкурентное давление на рынке. В то же время погодные условия сезона не помешали раннему созреванию – бахчевые начали собирать в типичный для июля период.

По прогнозам фермеров, существенное удешевление арбузов возможно уже в ближайшее время. Причиной станет рост объемов предложения на рынке, к массовому сбору планируют приобщиться все больше хозяйств, особенно в южных регионах. Это создаст условия для снижения цен на бахчевые, что традиционно происходит ближе к середине июля. "Массовые продажи арбузов в Украине начнется ближе к середине июля", – отмечают участники рынка.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же 4 июля, по мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 27,11 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 29,99 до 32,9 грн/кг. В частности:

АТБ – 29,89 грн/кг;

Сильпо – 32,40 грн/кг;

Фора – от 29,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на украинскую голубику уже снизились на 20-30% – с 500 до 300 грн/кг и продолжают падать на фоне роста предложения. Рынок активно адаптируется, чтобы успеть достичь конкурентной цены для экспорта в ЕС, где скоро начнет массово поступать польская ягода.

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