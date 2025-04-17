В Украине запустили "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

К пасхальным праздникам "Укрзалізниця " запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Киев – Трускавец – Киев. Курсировать он будет 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая в обратном направлении, а стоимость билетов составляет от 495 до 2224 грн.

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Об этом сообщили в ведомстве. "Укрзалізниця" снова приятно удивляет пассажиров, к Пасхе назначен традиционный дополнительный поезд, это отличная новость для тех, кто планирует провести праздничные дни на западной Украине или посетить родных во Львовской области.

Поезд будет курсировать в пиковые дни весны. Из Киева он будет отправляться 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года. Из Трускавца в Киев 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года.

Время отправления из Киева в 10:16, прибытие в Трускавец в 19:37, время отправления из Трускавца в 09:03, а прибытие в Киев в 19:11. Поезд будет делать остановки во Львове и Дрогобыче, что позволяет пассажирам удобно планировать поездку, даже если конечной целью не является Трускавец. Стоимость билетов составляет:

плацкарт – 495 грн;

купе – 908 грн;

люкс – 2224 грн.

Цены обратного направления аналогичны, так что пассажиры могут заранее рассчитать расходы на поездку в оба конца. Билеты уже в продаже и доступны через удобные сервисы:

мобильное приложение "Укрзалізниці";

сайт booking.uz.gov.ua;

железнодорожные кассы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" увеличила количество рейсов временного поезда №220/219 Киев – Днепр – Киев. Дополнительная поездка будет совершена 19 апреля. Стоимость билета в купе на рейс 19 апреля из Киева составляет 727,74 грн.

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