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В Украине запустили "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

Дарина Герцева
Рынки и компании
1 минута
3,2 т.
Какой поезд дополнительно назначили на Пасху

К пасхальным праздникам "Укрзалізниця " запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Киев – Трускавец – Киев. Курсировать он будет 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая в обратном направлении, а стоимость билетов составляет от 495 до 2224 грн.

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Об этом сообщили в ведомстве. "Укрзалізниця" снова приятно удивляет пассажиров, к Пасхе назначен традиционный дополнительный поезд, это отличная новость для тех, кто планирует провести праздничные дни на западной Украине или посетить родных во Львовской области.

Сколько стоят билеты на поезд

Поезд будет курсировать в пиковые дни весны. Из Киева он будет отправляться 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года. Из Трускавца в Киев 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года.

Когда будет отправляться поезд

Время отправления из Киева в 10:16, прибытие в Трускавец в 19:37, время отправления из Трускавца в 09:03, а прибытие в Киев в 19:11. Поезд будет делать остановки во Львове и Дрогобыче, что позволяет пассажирам удобно планировать поездку, даже если конечной целью не является Трускавец. Стоимость билетов составляет:

  • плацкарт – 495 грн;
  • купе – 908 грн;
  • люкс – 2224 грн.

Цены обратного направления аналогичны, так что пассажиры могут заранее рассчитать расходы на поездку в оба конца. Билеты уже в продаже и доступны через удобные сервисы:

  • мобильное приложение "Укрзалізниці";
  • сайт booking.uz.gov.ua;
  • железнодорожные кассы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" увеличила количество рейсов временного поезда №220/219 Киев – Днепр – Киев. Дополнительная поездка будет совершена 19 апреля. Стоимость билета в купе на рейс 19 апреля из Киева составляет 727,74 грн.

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