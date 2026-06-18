Почему комары кусают одних людей чаще, чем других: есть научное объяснение

Находясь на природе, вы, наверное, замечали, что комары чаще кусают отдельных людей из компании, а остальных как будто совсем не замечают. И ученые решили выяснить, почему насекомые выбирают в качестве своих основных жертв определённых людей.

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Как пишет издание Science Alert, более глубокие знания о химическом коктейле, привлекающем комаров, помогут также понять пути распространения некоторых опасных болезней, переносимых этими кровососущими насекомыми. "Это не какая-то выдумка – комаров действительно привлекают одни люди больше, чем другие. Однако мы не являемся такими магнитами постоянно", – рассказал медицинский энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований развития.

Заставить комара выбрать конкретного человека среди других может целый ряд сенсорных сигналов. Прежде всего это запах и тепло, которые выделяет наше тело, а также углекислый газ, который мы выдыхаем. Самки комаров (а кусают именно они) улавливают эти сигналы своими сверхчувствительными рецепторами и, соответственно, выбирают себе цель.

Как отметил шведский учёный Рикард Игнелл, уже более 100 лет известно, что комаров привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем – это первый сигнал, запускающий их поисковое поведение, когда они находятся ещё в десятках метров от нас. Когда же насекомое подлетает ближе, примерно на расстояние до 10 метров, оно начинает улавливать наш запах. В сочетании с углекислым газом это привлекает его еще сильнее. А уже вплотную температура тела и влажность делают конкретного человека максимально аппетитной добычей.

Группа крови здесь ни при чем

В то же время некоторые популярные теории по этому поводу совершенно не выдерживают критики. По словам Симара, идея о том, что комары отдают предпочтение определенной группе крови, не имеет под собой никакого научного обоснования. Проводились некоторые исследования на эту тему, но в них участвовало очень небольшое количество людей. Точно так же это никак не связано с цветом кожи, глаз или волос.

А вот запах имеет колоссальное значение. Фредерик Симар объясняет, что "суп" из молекул, который вырабатывает наша микробиота, может быть для комаров как очень привлекательным, так и, наоборот, – отталкивающим. Исследования показывают, что человек выделяет от 300 до 1000 различных пахучих соединений, но учёные только начинают понимать, какие именно из них привлекают насекомых.

Для своего недавнего исследования Рикард Игнелл вместе с коллегами выпустили комаров Aedes aegypti (известных переносчиков желтой лихорадки и денге) в лабораторию, где находились 42 женщины, чтобы посмотреть, кого они выберут. Учёные доказали, что для поиска жертвы комары используют смесь пахучих соединений –, из тысячи возможных вариантов они выделили 27 веществ, которые насекомые чётко распознают.

Женщины, которых комары кусали чаще всего (среди них были и беременные во втором триместре), выделяли большое количество одного конкретного соединения. Она образуется в результате расщепления кожного сала. Игнелл подчеркнул: исследователей очень удивило то, что даже минимальное увеличение количества этого вещества – которое называется 1-октен-3-ол, или грибной спирт – играло решающую роль.

Пиво делает вас более привлекательными

Согласно нескольким исследованиям, употребление пива также тесно связано с повышением привлекательности для комаров. Оно повышает температуру тела и увеличивает количество углекислого газа, выдыхаемого человеком.

В ходе стандартизированного исследования, проводившегося в Буркина-Фасо, отважные добровольцы сначала пили пиво, а через несколько дней — – ю воду, чтобы проверить реакцию насекомых. Выяснилось, что малярийных комаров (Anopheles) гораздо сильнее привлекал именно запах тех, кто выпил пива.

Другое исследование, проведенное в 2023 году в Нидерландах с участием 465 добровольцев, которые опускали руки в клетки с самками малярийных комаров, показало схожие результаты. Те участники, которые пили пиво в течение предыдущих 24 часов, оказались в 1,35 раза привлекательнее для насекомых.

Почему это важно именно сейчас?

Поиск ответа на вопрос, почему комары выбирают тех или иных людей, становится всё более актуальным из-за изменения климата, которое расширяет ареал обитания этих насекомых. Например, тигровый комар, являющийся переносчиком вируса чикунгунья, активно проникает в новые регионы. В прошлом году чикунгунья впервые добралась до французского региона Эльзас, который ранее считался слишком холодным для этого. Фредерик Симар отмечает, что этот риск затрагивает всё больше и больше людей.

Что же делать, чтобы уберечься от укусов? Ученый советует выбирать свободную одежду, которая максимально закрывает кожу, пользоваться москитными сетками и репеллентами. А также стараться есть легкую пищу и не злоупотреблять алкоголем.

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