В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Каменец-Подольский. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 25 апреля и 2 мая. Причиной же запуска стал повышенный спрос на поездки в подольском направлении среди украинцев. Билеты же в купе на рейс 25 апреля со столицы стоят 355,41 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 239/240.

В составе поезда – плацкартные, купейные вагоны и СВ.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Подолье", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 07:47. Прибытие в Каменец-Подольский – 17:38.

Отправление из Каменца-Подольского – 13:44. Прибытие в Киев – 21:58.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Их можно купить в:

приложении "Укрзалізниці";

на официальном сайте перевозчика;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 25 апреля из Киева в продаже доступны билеты классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 236,48 грн;

купе – 355,41 грн;

люкс – 785,91 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона – класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина". Стоимость билета в плацкарт этого поезда (рейс 14 апреля из Киева) составляет 491,37 грн.

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