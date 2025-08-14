В Украине запустили новый поезд на популярном маршруте: какая цена билетов
В Украине усилили железнодорожное сообщение на западном направлении, запустив дополнительный поезд из Львова в Ворохту. Они будут совершать рейсы в течение 21-29 августа, чтобы удовлетворить спрос в период, когда пассажиры активно путешествуют между этими городами.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезда были назначены в ответ на повышенный спрос.
"Этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления: вагоны не простаивают, а эффективно работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях", – объяснили в "Укрзалізниці".
№414/413 Львов – Ворохта
- Отправление из Львова: 21, 22, 24, 28 августа в 23:29
- Время в пути – 6 часов 1 минута.
- Расписание:
- 23:29 – Львов (отправление).
- 01:30-01:32 – Ходоров.
- 02:14-02:16 – Галич.
- 02:52-03:20 – Ивано-Франковск.
- 04:01-04:03 – Надворная.
- 04:29-04:31 – Делятин.
- 04:43-04:48 – Яремче.
- 05:14-05:19 – Татаров-Буковель.
- 05:30 – Ворохта (прибытие).
№783/784 Ворохта – Львов
- Отправление из Ворохты: 22, 23, 25, 29 августа в 06:20
- Время в пути – 5 часов.
- Расписание:
- 06:20 – Ворохта (отправление).
- 06:30-06:35 – Татаров-Буковель.
- 07:06-07:13 – Яремче.
- 07:25-07:31 – Делятин.
- 07:57-08:07 – Надворная.
- 08:55-08:58 – Ивано-Франковск.
- 10:04-10:06 – Ходоров.
- 11:20 – Львов (прибытие).
Как приобрести билеты
Билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзалізниці". Стоимость билетов:
- №414/413:
- Плацкарт – 186,62 грн.
- Купе – 262,53 грн.
- Люкс – 1326.70 грн.
- №783/784:
- 1 класс – 179,07 грн.
- 2 класс – 105,71 грн.
Отмечается, что в 1 классе вагонов этого поезда предусмотрено по 4 сидячих места на нижних полках в купе или люксе. Кроме того, у пассажиров нет возможности приобрести постель.
На железной дороге разоблачена схема с "перекупами"
Ранее в Украине разоблачили преступную организацию служащих "Укрзалізниці", которые за полгода незаконно присвоили более 70 млн грн и создали искусственный дефицит билетов на международных направлениях. В создании схемы подозревают главу профсоюзов УЗ, всего подозреваемых десять.
Участники сделки занимались продажей мест в служебных купе за 300-500 евро и перепродажей реальных билетов на свободные места по цене в 2-3 раза выше настоящей. В частности, было установлено, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы. Они вынуждены были платить "дань" группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и главе профсоюзной организации этого подразделения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее "Укрзалізниця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали ее приложением. Всего же с марта из-за подозрительной активности было заблокировано 3 806 аккаунтов.
