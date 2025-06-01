В Украине заметно подскочила стоимость квартир: какие теперь цены и что подорожало больше всего

В первом квартале 2025 года жилье в Украине подорожало на 3,9%, при этом первичный рынок вырос на 4,3%, а вторичный - на 3,6%. Больше всего выросли в цене 1-комнатные квартиры, а за год общее подорожание составило 11,2%.

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Об этом сообщает ЛУН со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Из общего повышения цен наибольший вклад сделал первичный рынок.

Новостройки за квартал прибавили 4,3% к стоимости, тогда как вторичное жилье подорожало на 3,6%. Еще более показательна годовая динамика: за год первичка выросла на 14,8%, а вторичка - на 9,3%. Основные причины такого дисбаланса:

рост себестоимости строительства - повышение цен на стройматериалы, оплату труда, логистику;

- повышение цен на стройматериалы, оплату труда, логистику; ожидание дальнейшего роста цен - инвесторы возвращаются, чтобы успеть "зайти" до новой волны подорожания;

льготные ипотечные программы , например еОселя, которые переориентированы преимущественно на первичный рынок;

, например еОселя, которые переориентированы преимущественно на первичный рынок; уменьшение объемов нового строительства - это сокращает предложение и повышает конкуренцию между покупателями.

По типам квартир лидерами роста стали 1-комнатные квартиры. В первом квартале 2025 года они подорожали на 4,4%, тогда как двух- и трехкомнатные - на 4,2%. Это связано как с большим спросом на доступное жилье, так и с его меньшим объемом на рынке.

На вторичном рынке 1- и 3-комнатные квартиры также показали наибольший рост - по 3,7%, тогда как 2-комнатные прибавили 3,5%. Таким образом, и первичка, и вторичка демонстрируют синхронное повышение, хоть и с разной интенсивностью.

Индекс цен на жилье (ИЦЖ), который ежеквартально рассчитывает Госстат, фактически является "инфляционным барометром" в сфере недвижимости. Его значение помогает понять общие рыночные тенденции, соотношение спроса и предложения, а также эффективность государственных программ поддержки.

По состоянию на начало 2025 года, ИЦЖ свидетельствует о четком росте стоимости жилья, особенно в сегменте новостроек. Это означает, что инвесторы, которые приобрели квартиры в предыдущие периоды, уже получили прирост стоимости, а потенциальным покупателям придется платить больше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут передавать арестованные квартиры на нужды украинских защитников, членов их семей а также тех, кто потерял жилье. Однако, пока речь идет о пилотном проекте.

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