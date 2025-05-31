Арестованные квартиры будут передавать военным и переселенцам: в АРМА сделали заявление

АРМА будет передавать арестованные на нужды украинских защитников, членов их семей а также тех, кто потерял жилье. Пока речь идет о пилотном проекте.

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Об этом глава АРМА Елена Дума заявила на международном форуме, передает пресс-служба ведомства. Она об этом заявила в рамках IV Legal Forum EU-Eastern Partnership 2025.

"Мы готовим серию конкурсов на управление арестованными жилыми помещениями. Квартирами, которые новоизбранный управляющий будет по условиям договора передавать нашим защитникам, ВПЛ и на нужды тех, кто потерял жилье в результате войны", - заявила Дума во время панельной дискуссии "Вызовы и стратегии управления и реализации активов, арестованных от коррупционных и других преступлений".

В мероприятии приняли участие руководители ведущих международных агентств по управлению активами из девяти стран, включая представителей из Боснии и Герцеговины, Франции и Молдовы, которые высоко оценили опыт АРМА и готовность к углублению международного сотрудничества.

"В период полномасштабной войны каждый актив - это ресурс для устойчивости государства. И наша задача - превратить юридически сложный кейс в реальный результат для Украины", - подытожила Елена Дума.

"Пилотный проект по передаче арестованных квартир военным станет очередным шагом АРМА в направлении эффективного использования преступных активов в пользу украинского общества и Сил обороны", - говорится в заявлении.

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