В Украине заметно изменился курс доллара: сколько теперь стоит валюта в банках и обменниках

Курс доллара в Украине официально обновляет все новые максимумы, но в банках и обменниках рекордов не наблюдается. Так, утром 30 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,38/41 грн. Это на 8-10 копеек дороже, чем было накануне, но пока далеко от рекордов 2022 года, когда цена на наличный доллар достигала и 43 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,46/41,03 грн (покупка/продажа).

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая рассчитал официальную стоимость доллара на новом рекордном уровне 40,48 грн. Как объяснял глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, такой подход уменьшает разрыв между официальным и "уличным" курсами доллара.

"Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась", – отметил нардеп.

Кроме того, колебания гривни "по НБУ" на самом деле не такие значительные, как может показаться. С начала 2024 года гривня девальвировала примерно на 6%. При этом правительство при расчетах госбюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Курс доллара сегодня: где выгоднее покупать и продавать валюту

В крупнейших коммерческих банках Украины 30 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,95-41 грн. Покупают доллар по 39,85-40,5 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,4 41 Ощадбанк 40,4 41,05 ПУМБ 40,5 40,99 Сенс Банк 40,35 40,95 Укрсиббанк 40,25 40,95 Универсал Банк 39,85 40,95 Укрэксимбанк 40,35 40,95 Креди Агриколь 40,3 40,95

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 30 мая предлагают по цене 40,9/41,05 грн (покупка/продажа).

Чего ждать от курса доллара в Украине: прогноз

Прогноз курса доллара в майском обзоре инвестиционной компании Dragon Capital ухудшился. Согласно подсчетам аналитиков, в Украине до конца 2024 года ожидается контролированное ослабление курса гривни до 42 грн/долл. То есть доллар может подорожать еще примерно на 4%.

"Учитывая замедление инфляции и стабильные инфляционные ожидания, умеренная девальвация не несет рисков для макрофинансовой стабильности", – уверены аналитики. Они подчеркивают, что контролируемое ослабление гривни позволит:

уменьшить потребности в финансировании госбюджета за счет внутренних займов, т.к. увеличится гривневый эквивалент международной помощи;

сократить потери резервов от первичных эффектов валютной либерализации.

Что касается более близкой перспективы, то банковский сектор прогнозирует курс наличного доллара в июне в пределах 40-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

По его словам, что даже если курсовые показатели "пробьют" заложенный в бюджете среднегодовой курс в 40,7 грн/доллар, "то при определенных экономических условиях курсовые показатели в дальнейшем могут несколько снизиться". "В июне на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что гарантирует частые и разнонаправленные курсовые изменения, однако они не будут чрезмерными. К тому же, мы предполагаем, что разновекторность на валютном рынке может продолжаться по аналогии мая: когда период роста длился в течение 3-4 дней, а затем сменялся противоположным нисходящим направлением и наоборот", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк будет держать курс гривни в диапазоне 40-41 грн/доллар. Однако курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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