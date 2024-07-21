Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу: что происходит на рынке труда

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 67%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 28%, что почти в 6 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 17%, что более чем в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 18%, что в 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 16%, что в более чем 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, освоив рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 35 тыс. грн и более.

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