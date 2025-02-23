В Украине за работу из дома готовы платить больше 40 тысяч: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тыс. грн зарплаты и более.

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Так, гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму на зарплату от 50 000 до 60 000 грн. Ключевой обязанностью, отмечается, будет продажа "по входящим теплым обращениям покупателей: входящие звонки, сообщения в Instagram и Facebook". Среди требований – опыт продаж туристических услуг, в т.ч. по телефону, от 2 лет.

Компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

Кому в Украине платят больше всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов, в январе 2025 года самые высокие зарплаты в Украине (без учета руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности) получали медиабайеры (специалисты по запуску рекламных кампаний, ведению кампаний и привлечению трафика из разных источников) – в среднем, 67 500 грн. Также высокие зарплаты были зафиксированы у:

водителей-международников – 55 000 грн;

эндодонтистов (специалист в сфере стоматологии) – 51 900 грн.

В то же время, в ряде профессиональных сфер произошло увеличение зарплат. Это:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн;

красота, фитнес, спорт – на 4%, до средних 25 000 грн;

страхование – на 4%, до средних 26 000 грн;

строительство, архитектура – на 4%, до средних 28 500 грн;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – на 3%, до средних 22 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.

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