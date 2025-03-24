В Украине за работу без опыта готовы платить больше 50 тысяч: какие вакансии открыты

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Часто работодатели готовы вкладываться обучение сотрудниклв – и в отдельных случаях платить им 50 тыс. грн и даже больше.

Видео дня

Так, агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 50 000 до 150 000 грн. "Опыт, возраст или профессиональный бэкграунд неважны – если вы готовы развиваться", – говорится в объявлении.

Строительная компания готова платить от 25 000 до 50 000 грн сборщику алюминиевых конструкций – дверей, окон, фасадных систем. Среди требований:

знание технических требований к алюминиевым конструкциям;

умение читать чертеж и работать со специальным оборудованием, электроинструментом – если же такого навыка нет, ему могут обучить.

Интернет-провайдер ищет монтажника по подключению абонентов. "Основные требования – это ответственность, усердие и коммуникабельность. Всему остальному научим", – указывается в вакансии.

Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых во всех ключевых сферах.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в Украине продолжается кадровый кризис. В частности, остро не хватает строителей, водителей, медицинских работников, аграриев и технических специалистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!