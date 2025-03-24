В Украине за работу без опыта готовы платить больше 50 тысяч: какие вакансии открыты
Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Часто работодатели готовы вкладываться обучение сотрудниклв – и в отдельных случаях платить им 50 тыс. грн и даже больше.
Так, агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 50 000 до 150 000 грн. "Опыт, возраст или профессиональный бэкграунд неважны – если вы готовы развиваться", – говорится в объявлении.
Строительная компания готова платить от 25 000 до 50 000 грн сборщику алюминиевых конструкций – дверей, окон, фасадных систем. Среди требований:
- знание технических требований к алюминиевым конструкциям;
- умение читать чертеж и работать со специальным оборудованием, электроинструментом – если же такого навыка нет, ему могут обучить.
Интернет-провайдер ищет монтажника по подключению абонентов. "Основные требования – это ответственность, усердие и коммуникабельность. Всему остальному научим", – указывается в вакансии.
Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу
В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых во всех ключевых сферах.
Среди предприятий сферы услуг:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы строительства:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;
- нанимать новых – 15%;
- проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в Украине продолжается кадровый кризис. В частности, остро не хватает строителей, водителей, медицинских работников, аграриев и технических специалистов.
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