Вакансии есть, а работать некому: украинцам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците

В Украине продолжается кадровый кризис – остро не хватает строителей, водителей, медицинских работников, аграриев и технических специалистов. Основными причинами дефицита являются мобилизация, миграция, нехватка квалифицированных кадров и несоответствие между ожиданиями работников и требованиями рынка.

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Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости Андрей Яницкий в комментарии СМИ. Через три года полномасштабной войны украинский рынок труда оказался в сложной ситуации – уровень безработицы остается высоким, но в то же время работодатели не могут найти работников на много вакансий.

По результатам опроса 55 тысяч работодателей, обеспечивающих работой 4,2 миллиона украинцев, Государственная служба занятости определила наиболее дефицитные профессии. Среди них: водитель, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик и продавец.

Дефицит кадров характерен для разных сфер экономики. В здравоохранении больше не хватает медицинских сестер, семейных врачей, врачей узкого профиля и социальных работников. В производственной сфере работодатели сталкиваются с нехваткой операторов оборудования, контролеров качества и специалистов по автоматизации. В агросекторе наблюдается дефицит агрономов, ветеринарных специалистов и даже саперов, необходимых для разминирования полей.

Компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь работников. В 2024 году зарплаты строителей выросли на 30%, водителей и логистов – на 20%. Однако даже такие шаги не гарантируют заполнения вакансий, особенно в областях, где нужны узкоспециализированные навыки. Дополнительно работодатели обращают внимание на возможность обучения и переподготовки работников, инвестируя в развитие кадров.

Причин этого явления несколько: мобилизация, миграция трудоспособного населения за границу, недостаточная профессиональная подготовка, а также несоответствие между ожиданиями работников и предложениями работодателей. К примеру, многие соискатели работы стремятся работать в офисах, тогда как в стране остро не хватает представителей рабочих профессий.

Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие десять лет Украине понадобится дополнительно 4,5 миллионов работников. Для решения кадрового кризиса рассматриваются такие варианты как переподготовка кадров, популяризация технических профессий и улучшение условий труда в критически важных сферах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы имеют возможность бесплатно овладеть новыми профессиями благодаря государственным ваучерам на обучение. Наиболее среди них выбирают медсестринство, поварское дело, медицину, социальную работу и вождение.

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