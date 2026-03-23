В Украине за работу без опыта готовы платить более 50 тысяч: кого ищут

Украинские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Так, сервис уборки ищет уборщицу квартир на зарплату от 36 000 до 50 000 грн. Заниматься, среди прочего, нужно будет:

уборкой помещений – самостоятельно или в бригадах (по выбору);

общением с клиентами по заказам;

оценкой фронта работ и заполнением отчета.

Компания по поиску персонала готова платить от 52 000 до 58 000 грн администратору рецепции. Работать нужно будет с 9:00 до 19:00 по схеме 5/2.

Компания, занимающаяся строительством солнечных электростанций предлагает от 30 000 до 100 000 грн монтажнику солнечных электростанций. Работать придется по всей Украине. А среди требований – навыки использования электроинструмента.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

Вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко, как в промышленности, в сторону увольнения.

"Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников, респонденты других секторов ожидали сокращения персонала. Больше всего – в промышленности", – говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка.

