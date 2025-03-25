В Украине взлетели цены на важные продукты: как изменилась стоимость и что будет дальше

В течение года цены на молочные продукты существенно выросли. Молоко, кефир и сливки подорожали на 28-36%, а твердый сыр прибавил в цене 22%. Ожидается, что стоимость молочных продуктов может стабилизироваться во второй половине года.

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Согласно ежемесячному мониторингу цен на продукты, который производит "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), с ноября 2024 года сыр стал дороже. В конце ноября - начале декабря 2024 килограмм голландского сыра стоил в среднем 469 гривен, а уже в марте 2025 года эта цифра выросла до 592 гривен за килограмм. Таким образом:

за год творог подорожал на 22%;

за последний месяц его цена выросла на 7%.

В розничных сетях цены на самый дешевый сыр варьируются от 77 до 90 гривен за брусок. Аналитики объясняют такую тенденцию сезонными факторами, а также всеобщими колебаниями на рынке продуктов питания.

Как свидетельствуют данные, средняя цена молока (2,6% жирности, 900 мл) также существенно изменилась. А именно:

рост за месяц : +11%;

: +11%; рост за год: +36%.

В декабре 2024 года средняя стоимость этого продукта составила 41,5 грн., а в марте 2025 года уже 56,3 грн. Самый дорогой вариант в розничной торговле достиг 58,6 грн. за упаковку.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте сливок (10%, 200 г). За ними зафиксировано такое повышение:

рост за месяц : +5%;

: +5%; рост за год: +36%.

Если в начале 2024 года цена колебалась в пределах 22,1-25,1 грн., то по состоянию на март 2025 года стоимость поднялась до 34,4 грн. В отдельных торговых точках сливки стоят до 37,5 грн. за упаковку.

Что касается кефира (2,5% жирности, 950 мл), то в этом сегменте также зафиксировано подорожание. Теперь оно такое:

рост за месяц : +2%;

: +2%; рост за год: +28%.

Если год назад средняя цена составляла 38,1 грн, то сейчас она уже достигает 60,2 грн. Самый дорогой вариант в розничных сетях предлагается за 70,6 грн.

Аналитики считают, что стоимость молочных продуктов может стабилизироваться во второй половине года. Ожидается, что увеличение надоев молока с наступлением тепла (конец апреля) может повлиять на ценообразование. Однако дальнейшие изменения стоимости продуктов будут зависеть от уровня покупательской способности населения и общих экономических тенденций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последний год себестоимость кастрюли борща для украинцев заметно выросла – цены на некоторые ингредиенты подскочили сразу более чем в три раза. Теперь стоимость этой одной из самых популярных блюд национальной кухни составляет 185 грн.

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