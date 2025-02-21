В Украине взлетели доходы банков вместе с налогами: сколько должны отдать в бюджет

В 2024 году доходы украинских банков выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. При этом поступления в бюджет от банковского сектора увеличились на 14% и превысили 83 млрд гривен.

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Об этом сообщает Опендатабот, по данным которого 85% совокупной прибыли всех банков приходится всего на десять крупнейших финучреждений страны. А почти 40% всех доходов поступило государственному ПриватБанку.

Всего за год украинские банки заработали 103,7 млрд грн (после уплаты налога на прибыль), а 83,72 млрд грн должны уплатить налога на прибыль. Это соответственно на 20 и 14% больше, чем в 2023 году. Успехи финансовых учреждений были неравномерными:

52 украинских банка были прибыльными (104,12 млрд грн);

(104,12 млрд грн); 9 банков понесли убытки (418 млн грн);

один банк (Коминвестбанк) признали неплатежеспособным.

88,57 млрд грн (или 85%) совокупных доходов приходится на топ-10 банков, в число которых попал и Универсал Банк. В прошлом году десятки самых прибыльных банков страны выглядели так:

ПриватБанк – 40,14 млрд грн;

– 40,14 млрд грн; Сбербанк – 14,83 млрд грн;

– 14,83 млрд грн; Укрэксимбанк – 5,56 млрд грн;

– 5,56 млрд грн; Райффайзенбанк – 4,28 млрд грн;

– 4,28 млрд грн; ОТП Банк – 4,12 млрд грн;

– 4,12 млрд грн; Креди Агриколь банк – 4,09 млрд грн;

– 4,09 млрд грн; Укрсиббанк – 4,08 млрд грн;

– 4,08 млрд грн; ПУМБ – 3.94 млрд грн;

– 3.94 млрд грн; Сенс банк – 3,81 млрд грн;

– 3,81 млрд грн; Универсал банк – 3,72 млрд грн.

Крупнейший банк страны, ПриватБанк, получил 39% общей прибыли, а уплатил в бюджет почти половину всех налоговых поступлений от банков – рекордные 40,86 млрд грн.

Таким образом, наиболее прибыльными в Украине остаются государственные банки – совокупно 7 таких финучреждений увеличили свои доходы в 2024 году на 23% – до 67,19 млрд грн (65% всех доходов банковской системы). Наибольший прирост – у Сбербанка, чьи доходы в 2024-м выросли втрое. В целом государственные банки должны уплатить 48,36 млрд грн.

Доходы 14 банков с иностранным капиталом – 22,51 млрд грн (22% доходов банковской системы). Наибольший прирост – в Креди Агриколь (в 1,5 раза больше, чем в 2023 году). В целом иностранные банки уплатили 22,99 млрд грн (+3% к 2023 году), что составляет 27,5% общего налога на прибыль в банковском секторе.

Банки с частным капиталом заработали 14 млрд грн после налогообложения (в 1,5 раза больше, чем в 2023 году), или 13% всех доходов в секторе. Наибольший прирост произошел у МТБ Банка – в 6,8 раза. Сумма налога на прибыль таких банков выросла на 37% – до 12,37 млрд грн (14,7% общего налога банков).

Следует отметить, что с 2024 года ставка налога на прибыль для банков была повышена с 18% до 25%, что повлекло за собой значительный рост налоговых отчислений. За первые 9 месяцев банки уплатили 30,7 млрд грн налога на прибыль, что на 80% больше, чем за весь период с 2017 по 2022 год. Несмотря на это, чистая прибыль банков выросла на 11%, достигнув 106,1 млрд грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за отмены ограничений на продажу наличных денег в Украине существенно возрос спрос на них. Благодаря этому курс наличной валюты стал более стабильным, а рынок более прогнозируемым, хотя украинцы продолжают покупать доллары и евро для сбережений и бизнеса.

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