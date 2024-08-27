В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 706,9 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 30 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

АКБ Конкорд;

Укрстройинвестбанк;

АКБ Капитал;

Банк Сич;

Проминвестбанк;

МР Банк;

Айбокс Банк.

"На этой неделе (26-30 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 706,9 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается:из общей суммы на более 594,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 109,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 3,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

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В то же время,ФГВФЛ с 22 августа прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". А также завершил ликвидационную процедуру по нему. Там отметили:

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка";

согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 22 августа 2024 выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Банк Камбио" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Банк Камбио" получено более 281,3 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПАО "Банк Камбио". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФГВФЛ сообщил о намерении прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка "Аркада". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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