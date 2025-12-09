В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 612,4 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 12 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

Банк Сич;

МР Банк;

Мегабанк;

Банк Форвард;

Укрстройинвестбанк.

"На этой неделе (8-12 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 612 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 361,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 244,7 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;

на 5,3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

на 0,1 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинский госбанк изменил срок действия своих карт

Тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме.

Впрочем, отдельным клиентам придется перевыпустить свои карты – иначе они будут заблокированы. Исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым:

В течение сентября 2025 – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по данным фонда, по состоянию на 1 ноября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц – предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,534 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в октябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,01 трлн грн.

