В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 68,1 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 июля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк";

Айбокс Банк;

Мегабанк.

"На этой неделе (3-7 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 68,1 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: практически на всю сумму – 66,9 млн грн – на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства. А кроме того:

на 1,2 млн грн выставлены права требования по кредитам.

на 0,03 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

В то же время, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 749 трлн грн. Что на 48,6 млрд грн больше, чем было в июне.

Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,156 трлн грн. В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 592,4 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк будет ежемесячно списывать со счетом своих клиентов 150 грн. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 августа. Впрочем, затронет оно не всех – банк сможет взимать ежемесячную комиссию в 150 грн только после 1 года полной бездеятельности счета.

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