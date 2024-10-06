В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе имущество ряда ликвидирующихся банков. Среди лотов – пятикомнатная квартира площадью 238,5 кв м в центре Киева – возле Майдана Незалежности – и пр. Торги запланированы на 16 октября.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что продать намерены активы 4 банков:

МР Банк;

Мегабанк;

Проминвестбанк;

"Банк Сич".

"Выставленный на аукцион мегапул состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, и дебиторской задолженности субъектов хозяйствования. Начальная цена лота – 109,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается: продаже подлежит не переданное в залог по кредитному договору имущество. На торги выставляют "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".

Какое имущество банков хотят продать

В целом же залоговое имущество находится в разных регионах Украины. В частности:

Пятикомнатная квартира площадью 238,5 кв м в центре Киева возле Майдана Незалежности.

Две двухкомнатные квартиры площадью почти 49 кв. м каждая и одна трехкомнатная квартира площадью 65,8 кв. м, расположенные в г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Домовладение со встроенными на первом этаже жилого дома помещениями магазина-кафе общей площадью 106,8 кв м, домовладение на этапе незавершенного строительства (готовностью 90%) и два земельных участка площадью 0,06 га каждый с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома г. Мукачево Закарпатской области.

Недвижимость в населенных пунктах Широковского района Днепропетровской области: нежилое помещение с механической мастерской, склад общей площадью 1513,4 кв. м, комплекс с кирпичным гаражом площадью 564,1 кв. м, кирпичной кладовой площадью 36,0 кв. свинарника общей площадью 804,0 кв м, 574,2 кв м и 1492,5 кв м.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов МР Банк, Мегабанк, Проминвестбанк, "Банк Сич", – рассказали в фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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