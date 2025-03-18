В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 541,5 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 21 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Дельта Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- МР Банк;
- Банк Сич;
- Айбкос Банк;
- АКБ "Конкорд";
- Мегабанк.
"На этой неделе (17-21 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 541,5 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 293,1 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 222,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 25,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Ощадбанк меняет ряд тарифов
Тем временем, Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов с 1 апреля. В частности, для корпоративных карт будут изменены:
- Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр банка (IVR, оператора, чат с оператором) будет стоить 5 грн.
- Предоставление справки об оборотах по счету – 150 грн.
- Изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре банка – 15 грн.
- Розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения банка в платежную систему – 900 грн.
- Безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах – 0,5% от суммы +3 грн.
- Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1% от суммы.
При этом минимальная комиссия будет составлять 10 грн. А максимальная не превысит 1 000 грн.
Изменения для других карт:
- Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн.
- Стоимость выпуска и перевыпуска карт "будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах".
- В тарифном пакете "Мой счет" будет начат выпуск нового типа карт MC Debit World – цвета тиффани.
"Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена в учреждение Ощадбанка не тарифицируется", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
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