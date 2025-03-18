В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 541,5 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 21 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Дельта Банк;

Укрстройинвестбанк;

МР Банк;

Банк Сич;

Айбкос Банк;

АКБ "Конкорд";

Мегабанк.

"На этой неделе (17-21 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 541,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 293,1 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 222,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 25,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Ощадбанк меняет ряд тарифов

Тем временем, Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов с 1 апреля. В частности, для корпоративных карт будут изменены:

Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр банка (IVR, оператора, чат с оператором) будет стоить 5 грн.

Предоставление справки об оборотах по счету – 150 грн.

Изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре банка – 15 грн.

Розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения банка в платежную систему – 900 грн.

Безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и ​​терминалах – 0,5% от суммы +3 грн.

Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1% от суммы.

При этом минимальная комиссия будет составлять 10 грн. А максимальная не превысит 1 000 грн.

Изменения для других карт:

Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн.

Стоимость выпуска и перевыпуска карт "будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах".

В тарифном пакете "Мой счет" будет начат выпуск нового типа карт MC Debit World – цвета тиффани.

"Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена ​​в учреждение Ощадбанка не тарифицируется", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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