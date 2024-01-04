В Украине выросли цены на яйца: стало известно, когда стоимость начнет снижаться

В Украине в 2023 году происходили колебания цен на яйца. Высокая стоимость товара останется такой вплоть до Пасхи, после чего может начать снижаться.

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С сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения, поэтому птицефабрики поднимают оптово-отпускные цены. Об этом рассказала "24 каналу" Светлана Пашко, старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Если в июле-августе цена на куриные яйца в супермаркетах Украины составляла 45,82 – 48,72 грн за десяток, то в ноябре – 59,83-62,01 грн. Так, за три осенних месяца цена выросла на 30,6-27,3%.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, такой уровень цен на яйца останется до новогодних праздников, продержится до Пасхи, а затем начнет постепенно уменьшаться.

"Но это при условии, что в стране не ухудшится ситуация, связанная с полномасштабной агрессией России на территорию Украины, и прекратятся атаки агрессора на инфраструктуру, особенно на отечественную энергетическую систему, от которой в значительной степени зависит яичная отрасль птицеводства", – сказала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается рост цен на продукты питания. В частности, чиновники прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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