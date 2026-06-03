В Украине выпустили новые 5 гривен в необычном дизайне: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) со 2 июня открыл продажу новой памятной монеты номиналом 5 грн. Она посвящена 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов и называется "Хозяйственная юстиция Украины". Цена монеты – 201 грн.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ . Тираж новых 5 грн – до 50 тыс. штук. Приобрести монету в сувенирной упаковке можно в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядит новая монета 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) главной является геометрическая форма квадрата. В НБУ объясняют, что она символизирует "юрисдикцию как основу правовой системы" и "олицетворяет стабильность, равновесие, порядок и фундаментальность". Внизу отчеканена надпись "Украина", номинал, год чеканки и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

"Дополнительные абстрактные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий. Вся композиция метафорически иллюстрирует стабильность в мире постоянных изменений", – отметили в Нацбанке.

На реверсе (оборотной стороне) изображена колонна. Она, по информации НБУ, олицетворяет "непоколебимость правовой системы". Слева размещены надписи: "Хозяйственная юстиция Украины" и "35" – юбилейная дата. Снизу на матовом фоне – еще одна надпись полукругом: "Опыт Доверие Действенность". Это должно отражать ключевые ценности хозяйственной юстиции.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

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