В Украине выпустили новые 10 гривен "для влюбленных": как выглядят монеты

Национальный банк Украины выпустил ко Дню влюбленных новую памятную серебряную монету "Сила любви". Ее продажа начнется в канун праздника, 12 февраля.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины. "Любови посвящено много произведений искусства. И мы тоже не обошли его вниманием. Ведь о любви не только хочется кричать на весь мир, но и чеканить ее в металле! Поэтому накануне Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Сила любви", - отметили в НБУ.

Как выглядит монета "Сила любви"

Монета имеет номинал 10 гривен, а изготовлена она из серебра 925 пробы. Ее дизайн разработали киевские художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

на аверсе – позолоченная роза, стилизованная в виде сердца , а в ее графическое полотно вписано слово "любовь" на разных языках мира. Таким образом авторы хотели подчеркнуть универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров;

, а в ее графическое полотно вписано слово "любовь" на разных языках мира. Таким образом авторы хотели подчеркнуть универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров; на реверсе – золотое сердце в центре, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

Как купить монету

Общий тираж памятной монеты – до 15 тысяч штук. В общую продажу она поступит 12 февраля 2025 года. Сначала ее можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, но по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ ее будут также реализовывать банки-дистрибьюторы, которые можно найти на сайте финрегулятора.

Недавно Нацбанк сменил правила для клиентов своего официального онлайн-магазина по продаже нумизматической продукции. Пользователям придется пройти идентификацию и верификацию лица с использованием системы BankID. Таким образом регулятор хочет избавиться от аккаунтов-клонов, используемых для махинаций. Новые правила касаются как новых клиентов, так и уже зарегистрированных пользователей

Также OBOZ.UA сообщал о начале продаж памятной монеты, посвященной Службе внешней разведки Украины. Монета номиналом 5 грн. продавалась по 176 грн. за штуку. В ее дизайне использован крест и трезубец, выгравированная надпись "Истина побеждает все" и специальный шифр.

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