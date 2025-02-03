Редкую монету с украинскими военными продают за 17 тысяч гривен: как выглядит

У украинцев появилась возможность приобрести коллекционную монету Snake Island Valor Coin, посвященную защитникам острова Змеиный от российских агрессоров. Ее выпустил Белый дом в каденцию экс-президента Джо Байдена.

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Объявление о продаже опубликовали на одной из самых больших досок онлайн-объявлений, указанная стоимость – 17 тыс. гривен. Монета изготовлена из сплава никеля и цинка, а ее диаметр – 5,7 см. В комплекте идет сертификат подлинности с номером выпуска, бархатный подарочный футляр в виде наружной коробки из двух частей с золотой президентской печатью.

Сертификат подлинности содержит серийный номер – 7557. Этот же номер указан на гранях монеты, что подтверждает ее подлинность.

Коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный, Белый дом выпустил ограниченным тиражом в июле 2022 года в рамках коллекции "Глобальные исторические моменты американского и всемирного президентства". Ее стоимость на сайте сувенирного магазина Белого дома – $150, но заказать ее онлайн невозможно, поскольку запасы на складах были исчерпаны. Когда монета была презентована, сообщалось, что 20% ее продаж направят на помощь украинским женщинам и детям.

На аверсе изображены силуэты украинских военнослужащих на фоне тонущего крейсера "Москва". Реверс украшен видом острова Змеиный с высоты птичьего полета, расположены внизу координаты и Национальный Герб Украины.

"Денежный знак посвящен событиям, произошедшим в Украине первого дня российского вторжения 24 февраля 2022 года. Атака крейсера "Москва" на находившихся на острове украинских солдат ознаменовалась легендарной фразой, которую командир судна получил в ответ на приказ сдаться!" – так автор объявления описывает символичность монеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перед своей победой на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп выпустил памятные серебряные монеты по цене $100 со своим портретом и изображением Белого дома. Монеты символизируют устойчивость и силу американского народа и предназначены для коллекционеров, однако они не являются законным платежным средством.

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