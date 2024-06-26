В Украине введут новые правила для общественного транспорта: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному. Этот документ позволит использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе.

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Речь идет о законопроекте № 5705. О том, что документ получил подпись президента, свидетельствует карточка на сайте парламента.

Законопроект прошел долгий период рассмотрения. В первом чтении его приняли еще 26 января 2022 года. Реформу отложили после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но позже идею "оживили", и 6 июня 2024 года в Верховной Раде состоялось голосование во втором чтении (256 – за).

Новое законодательство, как объясняли в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, позволит Кабмину утвердить единую форму электронного билета. Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщал, что уже подготовлен проект такого приказа.

"Та форма, которая действует в Украине сегодня, – это наследие советского прошлого как по форме, так и по содержанию. Важно, что принятый законопроект не просто нормирует наши полномочия как министерства разработать форму электронного билета, а дает возможность полноценно работать над введением единого электронного билета для нескольких видов транспорта", – подчеркнул Деркач.

Кроме того, законопроект урегулировал еще несколько ключевых для введения е-билета вопросов. В частности:

создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте;

стоимости проезда в городском пассажирском транспорте; оплату проезда с помощью е-билета для льготных категорий населения (лица, имеющие право на льготный проезд, будут его оплачивать на общих основаниях, а потом получать компенсацию от местных властей).

В ряде украинских городов уже используется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит единую систему диджитализации систем проезда в городском транспорте по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мобильном приложении "Киев Цифровой" появилась новая функция оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

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