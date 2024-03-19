В Украине вернули обязательную индексацию зарплат, но заметного повышения не будет: что нужно знать

Для украинских работодателей вернули обязательство ежегодно проводить индексацию зарплат. В 2023 году действие такого правила было приостановлено, однако в 2024-м его возобновили. Впрочем, украинцам не приходится рассчитывать на резкое повышение окладов – обязательной индексации подлежат доходы только в пределах прожиточного минимума (3028 грн).

Индексация зарплаты в 2024 году производится, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации в 103%, говорится в письме Минсоцполитики от 4 января 2024 г. № 2/0/214-24. А фактический размер повышения также зависит от того, как менялась зарплата сотрудника в последние два года.

Если темпы инфляции в 2024-м сохранятся на текущем уровне (до 5%), впервые индексировать заработную плату придется в апреле-мае. Впрочем речь об очень невысоких суммах - до 150 грн при инфляции около 5%.

Так, согласно Госбюджету-2024, начиная с 1 января 2024 года, исчисление индекса потребительских цен (ИПЦ) для индексации производится нарастающим итогом. То есть, если вычислять ИПЦ, начиная с января, то в расчетах коэффициента индексации нужно ориентироваться на предыдущий месяц, то есть декабрь 2023 года.

Впрочем, как объясняют юристы специализированного портала, декабрь-2023 будет базовым месяцем при расчете индексации в 2024 году, только если оклад работника не повышались в январе 2024 года или раньше. Если же повышение зарплаты состоялось в первом месяце 2024 года, он и будет базовым.

Потому для многих работников базовым месяцем может стать именно январь-2024, ведь вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата. От этого суммы индексации уменьшатся или вообще обнулятся, т.к. фактический рост зарплат у таких работников уже покрывает обязательный уровень индексации.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине с 1 апреля снова произведут перерасчет минимальной заработной платы. В месячном размере он составит: до 1 апреля – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн; в почасовом размере: до 1 апреля – 42,6 грн, с 1 апреля – 48 грн. "На руки" работник будет получать 6440 грн (после уплаты налогов).

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