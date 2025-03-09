В Украине существенно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В феврале 2025 года средняя стоимость гектара составила 57 659 грн, что почти на 3 000 грн выше стоимости января.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются от средних 16 428 до 133 578 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 8 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит во Львовской области – в среднем 133 578 грн за гектар. А также в:

Киевской – 110 094 грн;

Ивано-Франковской – 105 491 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области Здесь гектар стоит в среднем 16 428 грн.

Земли стали покупать намного больше

В то же время, площадь проданной земли резко увеличилась. В феврале-2025 было продано 27 018 га, что сразу на 16 860 га больше, чем месяцем ранее.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

"Земля постепенно набирает в цене. В 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га. ... Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – рассказал ранее министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным Министерства аграрной политики, в Украине не произошло бума продаж земли сельхохназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет лишь 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий.

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