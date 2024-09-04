В Украине стремительно переписали цены на популярную летнюю ягоду: сколько стоит в супермаркетах

Цены на арбузы постепенно растут из-за приближающегося завершения сезона, достигнув в среднем 13,7 грн/кг на оптовом рынке. В магазинах цены варьируются от 12 до 16 грн за килограмм, а объемы предложения остаются стабильными.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Сейчас цены на арбузы по-прежнему остаются на относительно низком уровне, но за последнюю неделю они выросли на 13%.

Это вызвано постепенным уменьшением предложения на рынке, что характерно для конца сезона. На оптовом рынке "Шувар" во Львове средняя цена арбуза – 13,7 грн/кг, тогда как недавно она составляла 10,5 грн/кг. Для сравнения: в этот же период прошлого года средняя цена на арбузы была несколько выше и составила 15,7 грн/кг.

"Уже начался постепенный рост, поскольку сезон близится к завершению. В конце августа потребление арбузов несколько снизилось, но объемы остаются стабильными", – отмечает Попович. Она также подчеркивает, что основные регионы поставок, включая Закарпатье, сохранили свои позиции как ключевые поставщики на рынке.

Цены на арбузы в супермаркетах

В супермаркетах 4 сентября, по мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 16 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 13,99 до 16 грн/кг. В частности:

АТБ – 15,95 грн/кг;

Сильпо – 16,54 грн/кг;

ФОРА – 15,90 грн/кг;

Varus – 15,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на помидоры в Украине за последние три недели выросли на 12%, достигнув на оптовых рынках 40-55 грн/кг, а в магазинах они уже стоят 60-70 грн/кг. Это почти в 2,4 раза дороже, чем в конце августа 2023 года.

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