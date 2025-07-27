В Украине снизятся цены на популярные продукты: когда и сколько будут стоить

В августе и сентябре в Украине ожидается снижение цен на овощи борщевого набора — капусту, свеклу, картофель до 30-40% благодаря хорошему урожаю. Самые низкие цены года будут зафиксированы до конца сентября, особенно на овощи и сезонные культуры.

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Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Он подчеркивает, что сейчас в Украине наблюдается ярко выраженная сезонная тенденция к снижению цен.

По его словам, стоимость овощей падает стремительно, за последнюю неделю цены на арбузы и тыквы упали на 35%. Подобная ситуация и с другими позициями: капуста, свекла, картофель – все дешевеет с началом массового сбора урожая. Ожидается, что этот тренд продлится до конца сентября.

Цены на ранние овощи уже упали, а поздние сорта, которые сейчас массово поступают на рынок, дополнительно будут способствовать дальнейшему уменьшению стоимости. Особенно стоит ожидать снижения цен в сентябре – именно тогда, по прогнозам, будут зафиксированы самые низкие ценники на борщевой набор.

В отличие от 2024 года, который запомнился аномальной жарой, засухой и, как следствие, рекордно высокими ценами, текущий год демонстрирует благоприятную для аграриев погоду. Баланс тепла и дождей создал идеальные условия для хорошего урожая. Именно это стало двигателем положительной динамики на продуктовом рынке.

"В этом году имеем очень хорошую ситуацию: и тепло есть, и дожди есть. Это традиционная для Украины погода, которая обеспечивает нормальный рост культур", – комментирует Пендзин. Экономист считает, что при текущих условиях показатели цен в октябре-декабре могут быть даже ниже, чем в 2024 году.

Хотя сезон сбора урожая обычно начинается в конце июня, в 2025 году он немного сдвинулся из-за прохладной весны. Поэтому активная фаза поступления овощей на рынок началась только в июле, и продлится в течение августа и сентября.

"Самые низкие цены будут в конце сентября, когда завершится сбор картофеля и других ключевых культур", — считает эксперт. Несмотря на текущее удешевление, экономист предупреждает, что в конце года некоторые позиции могут снова начать дорожать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году Украина переживает худший урожай пшеницы за последнее десятилетие из-за заморозков, града и ливней, что существенно снизило объемы сбора зерновых. В результате ожидается повышение цен на хлеб и мучные изделия до 25% в среднем за год.

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