Худший урожай пшеницы за последние 10 лет: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб

В 2025 году Украина переживает худший урожай пшеницы за последнее десятилетие из-за заморозков, града и ливней, что существенно снизило объемы сбора зерновых. В результате ожидается повышение цен на хлеб и мучные изделия до 25% в среднем за год.

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Об этом сообщил председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич в комментарии СМИ. Весна принесла фермерам заморозки, которые уничтожили десятки тысяч гектаров озимых.

После этого часть полей пришлось пересевать. Однако вскоре ливни с градом нанесли дополнительные убытки, особенно в южных регионах страны. Из-за этих факторов значительно снизился потенциал урожайности – не только пшеницы, но и кукурузы, ячменя и других культур.

По словам Томича, цена на пшеницу за последний месяц выросла с менее чем 8 000 до почти 9 000 гривен за тонну. Такая динамика, считает эксперт, сохранится. В общем экспортный потенциал пшеницы может упасть до 15 миллионов тонн, что значительно ниже предыдущих лет.

Несмотря на это, внутренний рынок останется обеспеченным продовольственной пшеницей. Однако цены на хлеб, муку и мучные изделия могут вырасти в среднем на 25% в годовом измерении.

Кукуруза, которой аграрии надеялись компенсировать потери, также пострадала. Весенние сроки посева спасли лишь часть урожая, однако июньско-июльские ливни с градом снизили ожидаемый экспорт с 24 миллионов тонн до неопределенно меньшей цифры. На внутреннем рынке кукуруза сейчас стоит около 9 600 грн за тонну, но и этот уровень может быть нестабильным из-за общей нехватки продукции.

Масло на внутреннем рынке существенно не подорожает, несмотря на рост цен на масличное зерно. Однако в сезон консерваций (август) возможны колебания в пределах нескольких гривен. Относительно сои и рапса – аграрии пытаются оперативно экспортировать эти культуры до возможного введения пошлин, что также может повлиять на цены.

В то же время, аналитик УКАБ Максим Гопка отметил, что цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Однако мясо, учитывая сезонную подготовку к зиме, осенью может подорожать. То же касается яиц – уже в сентябре ожидается рост цен из-за уменьшения предложения.

А вот, этим летом традиционный "борщевой набор" – картофель, свекла, капуста, морковь постепенно дешевеет. Самые низкие цены прогнозируют на август-сентябрь. Впрочем, осенью, как предостерегает Томич, возможно подорожание из-за дефицита рабочей силы на полях и последствий стихийных бедствий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2025 года цены на свинину в Украине выросли более чем на 30% – килограмм стоит уже более 250 грн, а отдельные отрубы превышают 300 грн/кг. Причина – сокращение внутреннего производства, уменьшение поголовья, рост расходов и сезонное снижение предложения.

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