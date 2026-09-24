В Украине с 18 октября изменят критерии бронирования: кого затронут новые правила

С 18 октября для агропредприятий изменятся критерии значимости – минимальная площадь угодий будет уменьшена с 1000 до 200 га, а порог годового чистого дохода от реализации продукции – с 40 до 20 млн грн, для получения статуса необходимо соответствовать двум из трех установленных критериев. Обновленные требования также установлены для лесной, рыбной, мелиоративной и ряда других сфер, а во время перехода на новую систему, ориентировочно с 10 по 18 октября, возможна техническая пауза в приеме заявок.

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Соответствующие новые правила утвердило Министерство аграрной политики и продовольствия приказом от 2 сентября 2026 года № 11. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 сентября под № 1210/46604, а в силу он вступит 18 октября.

Одновременно утратят силу предыдущие приказы Минагрополитики от 7 и 14 февраля 2025 года, которые, в частности, касались критериев в сфере рыбного хозяйства, рыбной промышленности и водных биоресурсов.

Для аграриев снизили ключевые пороги

Одни из наиболее заметных изменений касаются сельскохозяйственных предприятий. Чтобы предприятие могло быть признано критически важным по новым отраслевым критериям, оно должно соответствовать двум из трех установленных условий.

Первый критерий касается масштабов деятельности или финансовых показателей. Предприятие должно обрабатывать не менее 200 гектаров сельскохозяйственных угодий, либо иметь не менее 50 гектаров многолетних насаждений, либо получать не менее 20 млн грн годового чистого дохода от реализации продукции.

Второй критерий — осуществление профильной деятельности в соответствии с определенными КВЭД. Речь идет не только непосредственно о выращивании сельскохозяйственной продукции, но и о её производстве, переработке и сбыте, а также о производстве пищевых продуктов, удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и других предусмотренных направлениях.

Третье условие — принадлежность предприятия к сфере ведения Минагрополитики. Таким образом, соответствовать одновременно всем трем критериям не требуется — достаточно двух. Для принятия решения предприятие также должно предоставить заверенную копию налогового расчета сумм дохода и ЕСВ за последний отчетный период вместе с подтверждением того, что документ принят налоговым органом.

Площадь земли сократили сразу в пять раз

Важнейшим изменением для аграрного бизнеса стало существенное снижение минимальных показателей, при соблюдении которых предприятия могут претендовать на соответствующий статус. Ранее минимальная площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий составляла 1000 гектаров, теперь она сокращается до 200 гектаров. То есть требование снизили сразу в пять раз.

Финансовый порог также снизился вдвое: вместо годового показателя в 40 млн грн установлено 20 млн грн. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий пояснил, что требования пересмотрели после обращений представителей аграрного сектора.

По его словам, снижение земельного порога должно позволить охватить значительный сегмент мелких производителей, которые ранее не соответствовали установленным параметрам. Обращения в министерство поступали как минимум от трех объединений — Всеукраинского конгресса фермеров, Всеукраинского аграрного совета и Ассоциации фермеров и мелких землевладельцев Украины.

Отдельно в Минагрополитики объяснили пересмотр финансового критерия. По словам Высоцкого, одним из факторов стали ограничения экспорта.

Ожидается, что по итогам 2026 года часть предприятий может продемонстрировать более низкие показатели реализации продукции. Вместо продажи производителям в определенных случаях приходится оставлять продукцию на хранении, что напрямую влияет на годовые финансовые результаты.

Как следствие, предприятие может оставаться важным для работы аграрной отрасли, однако формально не достигать прежней планки в 40 млн грн. Новый порог в 20 млн грн должен учесть эту ситуацию.

Какие требования установлены для лесной отрасли и рыбного хозяйства

Отдельные критерии предусмотрены для предприятий, работающих в сфере лесного хозяйства. Одним из условий является право постоянного пользования лесохозяйственными земельными участками общей площадью не менее 2500 гектаров.

Альтернативный вариант предусматривает сочетание двух показателей: среднее количество застрахованных работников должно составлять не менее 10 человек, а годовой доход — не менее 10 млн грн. Также предприятие должно осуществлять деятельность по соответствующим профильным КВЭД.

Собственные показатели установлены для предприятий рыбохозяйственной сферы. Одним из критериев является использование за предыдущий год не менее 60% общего объема лимитированных водных биоресурсов и/или производство не менее 10 тонн рыбной продукции.

Новые требования распространяются также на организации водопользователей. Для них предусмотрена площадь обслуживания инженерной инфраструктуры свыше 500 гектаров и наличие не менее пяти сотрудников.

Еще более высокие пороги установлены для предприятий, эксплуатирующих государственные водохозяйственные объекты. Площадь их обслуживания должна составлять не менее 10 тыс. гектаров, а штатная численность — не менее 100 работников.

Отдельные критерии установлены для сферы Госгеокадастра

Новый порядок распространяется и на предприятия, относящиеся к сфере управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Речь идет, в частности, о предприятиях, выполняющих общегосударственные топографо-геодезические и картографические работы.

К соответствующей категории также могут относиться предприятия, определенные администраторами Государственного земельного кадастра, Государственного картографо-геодезического фонда Украины и соответствующих специализированных геопорталов и баз данных. Для аграрного бизнеса сам механизм подачи заявок кардинально не меняется — документы, как и раньше, будут подаваться через Государственный аграрный реестр.

В то же время меняется орган, который будет их рассматривать. С 17 октября рассмотрение должно перейти к сотрудникам Минагрополитики вместо Минэкономики. Из-за технической перенастройки системы возможна пауза в приеме заявок ориентировочно с 10 по 18 октября.

Поэтому предприятиям рекомендуется обратить внимание на дату истечения срока действия текущего статуса. Если срок истекает в октябре или в начале ноября, заявки будут приниматься до 9 октября включительно. Если же срок истекает во второй половине ноября или позже, подавать заявки рекомендуют уже после 17 октября в соответствии с обновленной процедурой.

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