В Украине ряд поездов не прибудет вовремя: в "Укрзалізниці" сделали заявление

Александр Литвин
В Украине 21 марта поезд №6605 Харьков-Пассажирский – Граково следует с задержкой 45 минут. Поезд задержались из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Как сообщают в "Укрзалізниці", поезд №895 Конотоп – Фастов подождет пассажиров рейса №6541 Кролевец – Конотоп для пересадки. Время задержки ориентировочно 50 минут.

Какие поезда задерживаются:

  • №775/776 Киев-Пас. – Сумы – +1:53
  • №129/130 Полтава-Юг. – Мукачево – +1:25
  • №131/132 Кременчуг-Пас. – Мукачево – +1:25
  • №5/6 Львов – Запорожье-1 – +0:40
  • №63/64 Харьков-Пас. – Пшемысль Главный – +0:29
  • №705/706 Пшемысль Главный - Киев-Пас. – +0:27
  • №773/774 Киев-Пас. – Конотоп-Пас. – +0:24
  • №39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 – +0:19
  • №197/198 Киев-Пас. – Ковель-Пас. – +0:18
  • №63/64 Пшемысль Главный – Харьков-Пас. – +0:15
  • №197/198 Ковель-Пас. – Киев-Пас. – +0:05

"Пассажиров, следующих из Путивля в Конотоп и планирующих продолжить свой путь в Киев, подождет столичный рейс. Пересадка будет сохранена, чтобы все добрались до пунктов назначения", – добавляют в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

