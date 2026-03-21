В Украине ряд поездов не прибудет вовремя: в "Укрзалізниці" сделали заявление

В Украине 21 марта поезд №6605 Харьков-Пассажирский – Граково следует с задержкой 45 минут. Поезд задержались из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Как сообщают в "Укрзалізниці", поезд №895 Конотоп – Фастов подождет пассажиров рейса №6541 Кролевец – Конотоп для пересадки. Время задержки ориентировочно 50 минут.

Какие поезда задерживаются:

№775/776 Киев-Пас. – Сумы – +1:53

№129/130 Полтава-Юг. – Мукачево – +1:25

№131/132 Кременчуг-Пас. – Мукачево – +1:25

№5/6 Львов – Запорожье-1 – +0:40

№63/64 Харьков-Пас. – Пшемысль Главный – +0:29

№705/706 Пшемысль Главный - Киев-Пас. – +0:27

№773/774 Киев-Пас. – Конотоп-Пас. – +0:24

№39/40 Запорожье-1 – Солотвино-1 – +0:19

№197/198 Киев-Пас. – Ковель-Пас. – +0:18

№63/64 Пшемысль Главный – Харьков-Пас. – +0:15

№197/198 Ковель-Пас. – Киев-Пас. – +0:05

"Пассажиров, следующих из Путивля в Конотоп и планирующих продолжить свой путь в Киев, подождет столичный рейс. Пересадка будет сохранена, чтобы все добрались до пунктов назначения", – добавляют в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" ввела остановку поездов и возможную эвакуацию пассажиров из-за роста угрозы обстрелов и рисков для инфраструктуры. Отмечается, что это решение повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится ждать тревогу даже под открытым небом.

