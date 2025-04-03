За год цена популярного овоща в Украине взлетела в 3,5 раза: сколько теперь стоит килограмм

В Украине дешевеет морковь. Предложение этого популярного в национальной кухне овоща на рынке ограничено, но на его цену влияет качество продукции и снижение спроса (учитывая и так его высокую стоимость).

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. По их данным, украинские хозяйства предлагают морковь по 24-30 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели, но в то же время в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.

"По словам участников рынка, удешевление в этом сегменте спровоцировано снижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной моркови, которую производители стремятся сбыть в первую очередь", - подчеркивают эксперты.

Производители объясняют сложившуюся ценовую ситуацию весьма сдержанным спросом на морковь, в то время как ее качество в овощехранилищах стремительно ухудшается. Поэтому, несмотря на стремительное сокращение запасов моркови, украинские хозяйства вынуждены снижать отпускные цены.

Цены на морковь в Украине: какая ситуация в супермаркетах

В то же время по данным Минфина, по состоянию на 3 апреля средняя цена на морковь в Украине составляет 41,40 грн/кг, на 0,71 грн/кг ниже средней цены в марте, когда корнеплод стоил 42,11 грн/кг. Между тем, собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших украинских супермаркетах стоимость моркови такова:

АТБ – 33,89 грн/кг;

"Фора" – 35,90 грн/кг;

– 35,90 грн/кг; "Сельпо" – 39,50 грн/кг;

Varus – 36.90 грн/кг;

– 36.90 грн/кг; Novus – 35,89 грн/кг;

"Эко-маркет" - 32.90 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине выросли цены на большинство овощей "борщового набора" за исключением картофеля, который подешевел из-за низкого спроса. Общая тенденция показывает, что весной следует ожидать дальнейших изменений на рынке овощей и фруктов в сторону подорожания. Специалисты агросектора и экономические аналитики объясняют изменение стоимости различных овощей рядом факторов, в частности, сезонностью, объемами урожая, уровнем потребительского спроса и затратами на логистику.

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