В Украине резко подорожала земля: сколько стоит гектар

Цены на землю сельхозназначения в Украине существенно выросли. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март), ее стоимость увеличилась на 11,2%. При этом капитализация рынка выросла на 202,5 млрд грн.

Об этом сообщает open4business. Отмечается: количество же сделок купли-продажи земель сельхозназначения за этот период увеличилось на 7%.

"В Украине в первом квартале 2024 года было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га. Что на 7% превышает показатели четвертого квартала 2023 года (октября-декабрь. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Сколько стоит гектар земли

В целом же, средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11,2%. Так:

в четвертом квартале прошлого года она составила 37,7 тыс. грн;

в январе-марте 2024-го выросла до 42 тыс. грн.

"Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов", – отметили аналитики.

Украинцы начали активно продавать землю

В то же время, в 2024 году украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров об отчуждении земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как отметили аналитики Опендатабот, число договоров об отчуждении другой недвижимости увеличилось на 55%. Что, впрочем, все еще меньше, чем в 2021 году. При этом в целом спрос на землю и недвижимость в Украине вырос в 1,5 раза.

"В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. В частности, 185 тыс. договоров об отчуждении земли оформили нотариусы за первый квартал 2024 года. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы удостоверили почти 119 тыс. таких бланков. Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, по всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 6%, до средних 27 090 долларов.

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