В Украине резко подорожал популярный продукт: сколько теперь стоит 1 килограмм

Картофель, который является одним из основных продуктов на столах украинцев, продолжает дорожать. Цены на овощ урожая 2024 года выросли уже на 13% в сравнении с ценами прошлой недели, что нормально, так как на рынок постепенно поступает молодой картофель.

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Об этом сообщают в EastFruit. Участники рынка называют поводом для роста цен в данном сегменте общее сокращение предложения "старой" картошки на украинском рынке.

Из-за этого цена украинские фермеры установили на прошлогодней картофель цены в пределах 18-28 грн/кг. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей неделе, а также на 24% дороже, чем в начале июня 2024 года.

"Очередное удорожание в сегменте прошлогоднего картофеля, эксперты проекта объясняют фактическим завершением сезона реализации данной продукции на украинском рынке. При этом, несмотря на удорожание прошлогоднего картофеля, спрос в данном сегменте остается на достаточно высоком уровне", – утверждают аналитики.

Какие цены на картофель в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфина", в крупнейших торговых сетях страны прошлогодний картофель продается в среднем по 36,97 грн/кг. Собственный анализ цен OBOZ.UA показал, что в супермаркетах клубни стоят:

Metro – 30,90 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

МегаМаркет – 43,80 грн/кг;

Varus – 29.90 грн/кг;

Auchan – 36,20 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке считают, что инфляция в Украине достигла своего локального максимума, и в дальнейшем рост цен начнет замедляться. Весенние заморозки сказались на стоимости продовольственных товаров, но по мере поступления новых урожаев цены на продукты будут расти не так существенно.

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