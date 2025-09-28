В Украине резко переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине существенно выросла стоимость земли. По оценкам аналитиков рынка недвижимости, за последние 2 года цены увеличились в среднем в 7 раз. К примеру, в Киевской области гектар, который в 2022 году стоил 30-40 тыс. грн, сейчас продается более чем за 200 тыс. грн.
Об этом сообщает Biz.ua. Отмечается, что в целом, больше всего подорожали:
- Участки сельскохозяйственного назначения.
- Земля в пригородах крупных городов – Киева, Львова, Днепра и Одессы.
"Цена на землю в Украине выросла в 7 раз. Эксперты называют это одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины", – говорится в сообщении.
Почему в Украине подорожала земля
Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:
- Открытие рынка земли для юридических лиц.
Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".
- Полномасштабная война.
"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.
- Рост интереса к застройке в пригородах.
Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.
Стоит ли покупать землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
