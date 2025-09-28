УкраїнськаУКР
В Украине резко переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине резко переписали цены на землю

В Украине существенно выросла стоимость земли. По оценкам аналитиков рынка недвижимости, за последние 2 года цены увеличились в среднем в 7 раз. К примеру, в Киевской области гектар, который в 2022 году стоил 30-40 тыс. грн, сейчас продается более чем за 200 тыс. грн.

Об этом сообщает Biz.ua. Отмечается, что в целом, больше всего подорожали:

  • Участки сельскохозяйственного назначения.
  • Земля в пригородах крупных городов – Киева, Львова, Днепра и Одессы.

"Цена на землю в Украине выросла в 7 раз. Эксперты называют это одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины", – говорится в сообщении.

Почему в Украине подорожала земля

Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:

  • Открытие рынка земли для юридических лиц.

Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".

  • Полномасштабная война.

"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.

  • Рост интереса к застройке в пригородах.

Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

  • Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
  • Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

