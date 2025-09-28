В Украине резко переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине существенно выросла стоимость земли. По оценкам аналитиков рынка недвижимости, за последние 2 года цены увеличились в среднем в 7 раз. К примеру, в Киевской области гектар, который в 2022 году стоил 30-40 тыс. грн, сейчас продается более чем за 200 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщает Biz.ua. Отмечается, что в целом, больше всего подорожали:

Участки сельскохозяйственного назначения.

Земля в пригородах крупных городов – Киева, Львова, Днепра и Одессы.

"Цена на землю в Украине выросла в 7 раз. Эксперты называют это одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины", – говорится в сообщении.

Почему в Украине подорожала земля

Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:

Открытие рынка земли для юридических лиц.

Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".

Полномасштабная война.

"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.

Рост интереса к застройке в пригородах.

Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!