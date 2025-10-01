В Украине резко переписали цены на яйца: какие причины и сколько теперь стоит десяток

Цены на куриные яйца в Украине в сентябре 2025 года снизились в среднем на 6,7 грн за десяток из-за сезонного роста предложения и активного производства, как промышленных предприятий, так и домохозяйств. В то же время, экспорт яиц резко вырос, что отражает высокий спрос на украинскую продукцию за рубежом.

Об этом сообщает ProAgroGroup. Украина продолжает оставаться одним из крупнейших производителей куриных яиц в Восточной Европе.

По официальным данным Государственной службы статистики, в течение января-августа 2025 года было произведено 7,9 миллиарда яиц домашней птицы. В общем, половину от этого объема обеспечили предприятия промышленного сектора – 3,9 млрд яиц. В то же время домохозяйства населения остаются важным игроком рынка, произведя около 4 млрд яиц.

В то же время украинские производители наращивают присутствие на внешних рынках. Только в августе 2025 года экспорт составил 168,2 млн яиц на сумму $16,4 млн, это на 81,9% больше, чем в августе прошлого года.

За восемь месяцев экспортная выручка достигла $119,5 млн, что в 2,6 раза превышает показатели 2024 года за тот же период. Основными импортерами украинских яиц остаются страны Ближнего Востока и ЕС, где спрос на продукт стабильно высокий. На внутреннем рынке ситуация противоположная. В сентябре зафиксировано существенное снижение цен на нефасованные куриные яйца.

в национальных торговых сетях цена колеблется от 43,9 до 57 грн за десяток;

за десяток; средняя стоимость составляет 47,7 грн за 10 штук, что на 6,7 грн меньше, чем в середине августа.

Аналитики отмечают, что удешевление яиц стало особенно заметным именно в сентябре, однако прогнозируют возможный рост цен в ближайшее время из-за сезонных факторов и изменения спроса.

Цены на яйца в супермаркете

В целом, по мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,39-5,2 грн/шт. (43,9/5ц грн/десяток). В частности:

Auchan – 4,8 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,8 грн/шт. (48 грн/десяток);

"Сильпо" – 4,9 грн/шт. (49 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевел картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,57 грн/кг, что более чем на 6 грн ниже цены, которая действовала в конце августа. В то же время в экспертной среде ожидают, что в стоимость овоща продолжит снижаться.

