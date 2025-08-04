В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине существенно выросли цены на огурцы. Ныне производители продают их в среднем по 30-50 грн/кг, что на 16% выше, чем неделей ранее. При этом спрос на этот овощ остается стабильным.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Отмечается: по словам ключевых игроков рынка, спрос и является одной из причин, по которой огурцы подорожали.

При этом, подчеркивается, предложение овоща сократилось. Это стало результатом:

Июльских резких температурных перепадов.

По словам аналитиков, это спровоцировало распространение болезней огурца, что привело к проблемам с выборками овощей, выращиваемых в открытом грунте.

Жаркая и засушливая погода в целом.

"В настоящее время предложение овощей не внутреннем рынке остается ограниченным. Что и позволяет продавцам и далее поднимать отпускные цены на свою продукцию", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, по сообщениям представителей тепличных комбинатов, в ближайшее время те планируют приступить к уборке урожая огурцов нового оборота. Что, подчеркивается, "может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции в этом сегменте".

Сколько стоят огурцы в украинских супермаркетах

Подорожали огурцы и в супермаркетах. По данным "Минфина", 4 августа гладкие продают в среднем по 64,53 гр/кг, что более чем на 11 грн превышает среднюю цену июля.

В целом же, крупные сети выставили стоимость овоща на уровне 54,9-69,9 грн/кг. В частности:

Metro – 54,9 грн/кг.

Megamarket – 68,8 грн/кг.

Auchan – 69,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно выросли цены на свинину. В последние месяцы стоимость килограмма не опускалась ниже 250 грн/кг – тогда как в течение января-августа 2024 года супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.

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