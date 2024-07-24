В Украине подделывали популярный продукт: где продавали фальсификат

Правоохранители накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного кофе. Фигурант обустроил в Одессе помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофейное сырье в упаковки с айдентикой мировых брендов. Свою продукцию он распространял в интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

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Об этом сообщили в Нацполиции. На опубликованных фото которой можно рассмотреть, что одним из брендов, под которые мошенник подделывал кофе, является Lavazza.

"Никаких договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок у бизнесмена не было", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по делу правоохранители провели 4 обыска по местам жительства и деятельности злоумышленника. В ходе которых было изъято:

около 700 кг кофейных зерен и растворимого кофе;

устройства для фасовки и упаковки кофейной продукции;

полимерные пакеты разных объемов;

средства, полученные от незаконной деятельности.

"Примерная стоимость изъятого имущества составляет почти на 1,6 млн грн. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. Фигуранты обустроили нежилое помещение, где смешивали спирт с разными красителями и пищевыми добавками. После этого они продавали напитки по всей Украине.

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