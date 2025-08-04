В Украине резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять 1-комнатную

В ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

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Также значительно подорожала аренда квартир в Виннице. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 13%.

В Днепре арендовать "однушку" стало дороже на 10%. Также цены выросли в:

Хмельницком – на 7%;

Киеве – на 6%;

Ивано-Франковске – на 2%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 4000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаев – 6 000 грн;

Кропивницкий – 7 000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 19 000 грн. А также:

Киеве – 18 000 грн;

Львове – 17 000 грн.

Луцке – 15 000 грн.

Ивано-Франковске – 14 800 грн.

Как изменилась стоимость аренды 2 и 3-комнатных квартир

Выросла стоимость съема и 2-комнатных квартир. Больше всего – также в Одессе, на 52%, до средних 16 100 грн.

Сильное подорожание зафиксировано и в Киеве – на 14%. В среднем такое жилье арендовать в этом городе стоит 26 900 грн.

Съем 3-комнатных квартир сильнее всего подорожал тоже в Одессе – сразу на 70%, до средних 27 200 грн. Также рост зафиксирован в:

Днепре – на 25%, до средних 18 800 грн.

Киеве и Львове – на 13%, до 45 500 и 25 200 грн соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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