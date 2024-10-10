В Украине резко изменились цены на популярный продукт: сколько стоит сейчас

В Украине начали снижаться цены на лук. Оптовые цены уже на 11% ниже, чем неделю назад. В то же время, стоимость овоща все еще на 15% выше, чем год назад.

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Об этом сообщает EastFruit. Как утверждают аналитики, фермеры предлагают к продаже лук оптовыми партиями по 8-14 грн/кг, что на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, но на 15% больше, чем в аналогичный период в 2023 году. Эксперты рынка сельхозпродукции называют две причины такого

заметное ослабление спроса на лук;

постепенное увеличение предложения на рынке;

уборочный сезон в центральных и западных областях страны.

Также снижение цен связывают с увеличением предложения на рынке лука среднего и низкого качества. Качество продукции упало из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом, а из-за затяжных дождей в период уборочных работ ситуация лишь усугубилась. В результате собранный овощ оказался непригодным для длительного хранения.

"Стараясь поскорее реализовать такой лук, от фермеров в настоящее время неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Тем временем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, так как фермеры предпочитают держать ее в хранилищах в ожидании более высоких цен", – объяснили эксперты.

Цены на лук в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость лука репчатого в крупнейших сетевых супермаркетах страны составляет 15,31 грн/кг – почти столько же было и в сентябре. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что стоимость этого товара в супермаркетах варьируется от 13,3 до 15,95 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

АТБ – 14,89 грн/кг;

"Сильпо" – 15,4 грн/кг;

Varus – 13,9 грн/кг;

Novus – 15,39 грн/кг;

"Фора" – 15,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за обильных дождей в сентябре выросли цены на лук, поскольку это заставило фермеров приостановить уборку урожая. Но, несмотря на это, уровень цен на этот овощ соответствовал прошлогоднему.

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