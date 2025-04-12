В Украине резко изменились цены на картофель: сколько теперь стоит

Картофель в Украине продолжает дешеветь. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 13-23 грн/кг ($0,31-0,56/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Как сообщает издание Еast-fruit. Украинские производители картофеля снова должны снижать цены на свою продукцию. На украинском рынке отмечается избыточное предложение этой продукции. Большинство местных фермеров стремятся как можно быстрее реализовать имеющиеся запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться.

Главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения как импортного, так и местного картофеля. По словам операторов оптовых компаний, сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель производства Польша. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в таком же диапазоне, как и на местный картофель.

В настоящее время картофель в Украине все же стоит в среднем на 28% дороже, чем в начале апреля 2024 года. Учитывая большие объемы этой продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в этом сегменте.

Цены на картофель ( данные Минфина). Картофель обыкновенный (1 кг):

Metro – 28,40 грн.

Auchan – 28,90 грн.

Megamarket – 37,50 грн.

Средняя цена: – 31,60 грн.

Картофель молодой (1 кг)

Auchan – 42,60 грн.

Средняя цена: 42,60 грн.

Картофель розовый (1 кг)

Auchan – 36,90 грн.

Metro – 38,38 грн.

Средняя цена: 37,64 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизилась цена на импортные помидоры. Тепличный томат производства Турции поступает в продажу по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле недели ранее.

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