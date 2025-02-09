В Украине резко изменилась ситуация с зарплатами: у кого выросли сильнее всего

В Украине в 2024 году реальная зарплата (то есть доход уже с учетом инфляции) выросла в среднем на 14,4%. Больше всего "прибавок" получили работники в IT-сфере, торговле и сфере недвижимости. В большинстве отраслей реальные зарплаты превысили довоенный уровень, но это произошло за счет тотального дефицита кадров.

Видео дня

Данные о росте зарплат опубликованы в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). "Дефицит кадров стимулировал дальнейший рост оплаты труда, который, по оценкам НБУ, длился до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся. В IV квартале темпы роста реальных зарплат снизились до однозначного уровня как вследствие роста инфляции, так и меньшего дефицита рабочей силы, однако остается значительно выше, чем до полномасштабного вторжения ", – говорится в документе.

"Рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров... Реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень. В частности, в 3-м квартале 2024 года реальная зарплата в среднем по экономике была на 7,2% выше аналогичного квартала 2021 года", – прокомментировал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что в 2023-м рост реальной зарплаты составлял в среднем 3,7%, а в 2022-м показатель снизился на 11,4%. При этом по прогнозу НБУ, в 2025-м зарплаты уже не будут расти так быстро.

"На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат, до +3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и последующей нормализации рынка труда – уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем, но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей", – говорится в сообщении.

В целом в третьем квартале (июль, август, сентябрь) 2024 года по сравнению с третьим кварталом довоенного 2021-го больше всего оклады выросли в таких отраслях:

IT (+45,5%);

торговля (+32,3%);

операции с недвижимостью (+23,8%),

финансы (+22,6%);

отельный и ресторанный бизнес (+21,4%).

Почти не изменилась в сфере строительства (+0,9%). Также зафиксированы сферы, в которых реальная зарплата упала. Это образование (-14,8%) и искусство (-10,1%).

Реальная заработная плата – это показатель роста или уменьшения зарплат, скорректированный на инфляцию. То есть предполагается расчет зарплаты именно с точки зрения количества товаров и услуг, которые можно на нее купить. Показатель изменения реально зарплаты всегда предоставляется в процентах. Реальная зарплата используется в противовес номинальной заработной плате, данные о которых предоставляются в конкретных денежных суммах и не учитывают, сколько можно купить на эту сумму. Поэтому считается, что реальная зарплата обеспечивает более четкое представление об изменениях доходов граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году рынок труда в Украине продолжит испытывать кадровый дефицит, особенно в сфере рабочих специальностей, медицины и обороны. Поэтому, вероятно, конкуренция за квалифицированных работников усилится, а зарплаты в самых востребованных сферах могут вырасти до 50 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!