В Украине пустили с молотка Maybach коллаборанта Медведчука: сколько стоил лот

В Украине за 1,8 млн грн на аукционе продали Maybach, принадлежавший коллаборанту Виктору Медведчуку и его последний квадроцикл. Полученные средства будут направлены на закупку военных облигаций для поддержки ВСУ.

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Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Автомобиль был продан за 1,829,009 грн. Елена Дума, глава Нацагентства, объявила, что средства, полученные из продажи , будут направлены на закупку военных облигаций, поддерживая финансирование Вооруженных сил Украины.

На аукционе также был продан квадроцикл Bombardier 2004 за 160,000 грн, завершая реализацию автотранспорта Медведчука на сумму почти 3 млн грн. Предварительно были проданы багги и еще один квадроцикл, которые вместе прибавили 1 млн грн в общую сумму. Такие действия АРМА подчеркивают цель использования активов для поддержки национальной обороны.

Дума также сообщила, что была получена независимая оценка 20 коллекционных наручных часов Медведчука, стоимость которых оценили в 10,6 млн грн. Эти часы планируется продать через онлайн-аукцион. АРМА также ожидает результатов оценки 136 картин коллаборанта. Кроме этого идет подготовка к реализации 92-метровой яхты Медведчука Royal Romance, для которой ожидают определения суда по представлению Офиса генерального прокурора по аресту судна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина возвращает в государственную собственность земли в Киевской области на берегу реки Стугна. Это участки лесохозяйственного назначения площадью 35 га и стоимостью более 840 млн. грн. Речь идет об имуществе предателя Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которое передадут государству.

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