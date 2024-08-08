В Украине появится новое основание для увольнения: какие правила будут действовать с сентября
В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. При этом такое увольнение возможно при соблюдении ряда условий.
Об этом написал в своем Telegram-канале юрист по трудовому праву Виталий Дудин. "До недавнего времени в Украине подписание соглашений о неразглашении коммерческой тайны или non-disclosure agreements (NDA) выступало скорее ритуалом, ведь наказать за их нарушение было сложно. Раскрытие работником секретов тянуло разве что на выговор", – пишет юрист.
Ранее увольнение угрожало только следующим категориям:
- должностным лицам ООО;
- работающим по контракту;
- работающим по договору с нефиксированным рабочим временем.
По новым правилам основанием увольнения станет невыполнение правил в части обязательства о неразглашении коммерческой тайны. Такое увольнение будет законным при ряде условий:
- Правила внутреннего трудового распорядка, требующие от персонала охранять КТ, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников.
- Засекреченные сведения согласуются с постановлением №611.
- Соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности (статьи 147-149 КЗоТ)
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