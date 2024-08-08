В Украине появится новое основание для увольнения: какие правила будут действовать с сентября

В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. При этом такое увольнение возможно при соблюдении ряда условий.

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Об этом написал в своем Telegram-канале юрист по трудовому праву Виталий Дудин. "До недавнего времени в Украине подписание соглашений о неразглашении коммерческой тайны или non-disclosure agreements (NDA) выступало скорее ритуалом, ведь наказать за их нарушение было сложно. Раскрытие работником секретов тянуло разве что на выговор", – пишет юрист.

Ранее увольнение угрожало только следующим категориям:

должностным лицам ООО;

работающим по контракту;

работающим по договору с нефиксированным рабочим временем.

По новым правилам основанием увольнения станет невыполнение правил в части обязательства о неразглашении коммерческой тайны. Такое увольнение будет законным при ряде условий:

Правила внутреннего трудового распорядка, требующие от персонала охранять КТ, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников.

Засекреченные сведения согласуются с постановлением №611.

Соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности (статьи 147-149 КЗоТ)

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