В Украине производили вино с пестицидами: как выглядит. Фото

В украинском вине, которое экспортировалось в Польшу, обнаружился пестицид каптан. Вещество зафиксировали в вине "Кагор" одесского производителя ЧАО "Харчовик".

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Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Одесской области. Данные о веществе поступили из европейской системы RASFF после того, как вино было направлено на экспорт в Польшу.

Производителем вина с каптаном является компания "Харчовик", зарегистрированная в Болграде Одесской области. Импортером в Польше является Partner Center Sp из г. Лодзь.

"Обращаемся к операторам рынка! В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", – говорится в сообщении.

В Госпотребслужбе отмечают, что каптан используется для профилактики болезней плодов винограда и продлевает сроки их хранения. Однако перед обработкой виноградной лозы вещество должно удаляться, т.к. оно негативно влияет на спиртовое брожение и тормозит развитие дрожжевых грибов.

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