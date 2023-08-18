В Украине производили вино с пестицидами: как выглядит. Фото
В украинском вине, которое экспортировалось в Польшу, обнаружился пестицид каптан. Вещество зафиксировали в вине "Кагор" одесского производителя ЧАО "Харчовик".
Об этом сообщила Госпродпотребслужба в Одесской области. Данные о веществе поступили из европейской системы RASFF после того, как вино было направлено на экспорт в Польшу.
Производителем вина с каптаном является компания "Харчовик", зарегистрированная в Болграде Одесской области. Импортером в Польше является Partner Center Sp из г. Лодзь.
"Обращаемся к операторам рынка! В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", – говорится в сообщении.
В Госпотребслужбе отмечают, что каптан используется для профилактики болезней плодов винограда и продлевает сроки их хранения. Однако перед обработкой виноградной лозы вещество должно удаляться, т.к. оно негативно влияет на спиртовое брожение и тормозит развитие дрожжевых грибов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину завезли из-за границы опасные авокадо, в которых обнаружили токсичный кадмий. Продукция попала в страну через Польшу, однако производитель находится в Перу.
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