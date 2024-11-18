В Украине продают активы одного из банков: известно название

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать пул активов "МР БАНК", который находится в процессе ликвидации. Продажа назначена на 2 декабре и пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 25,8 млн грн.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили: торги пройдут в системе Prozorro.Продажи.

В состав же лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами. А также:

дебиторская задолженность;

имущественные права по дебиторской задолженности физических лиц.

"Активы, включенные в состав лота, – преимущественно беззалоговые. За 39,6% портфеля обеспечением является финансовая порука. … Обращаем внимание, на продажу выставлено право взыскать с должника задолженность по кредитному договору в судебном или внесудебном порядке. Весь портфель, выставленный на торги, имеет просрочку долга более года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все активы, объединенные в пул, ранее выставлялись на торги – индивидуально или в составе пула. Однако тогда они "не нашли своих покупателей".

"Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщика или поручителя по кредиту. А также Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором", – отметили в ФГВФЛ.

Напомним: в 2022 году, сразу после начала полномасштабной войны России против Украины, НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем России. Среди них оказался Международный резервный банк (МР Банк), который принадлежит Сбербанку РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на 21 ноября запланирован аукцион по продаже активов сразу 5 банков – в рамках межотраслевого пула. В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

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